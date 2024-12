Domani è il 16 dicembre e saranno due anni dalla morte di Sinisa Mihajlovic. Il destino vuole che sia anche il giorno di Lazio-Inter, le due squadre più importanti in cui ha giocato il mancino servo. "Papà era tanta roba, era imponente, buonissimo e non solo come genitore" ricorda Miro Mihajlovic, figlio 24enne dell'ex difensore, intervistato da Il Messaggero in vista del big match dell'Olimpico che vedrà contro biancocelesti e nerazzurri: "Ma la Lazio per tutti noi è un'altra cosa, siamo cresciuti a Roma, accanto a questa squadra - ricorda -. Poi è arrivato il Bologna nel nostro desti- no e quello che hanno fatto la città per mio papà e la stessa società è qualcosa che ti legherà per sempre".