Non c'è solo l'Inter su Reda Belahyane, talentuoso centrocampista del Verona destinato ad essere uno dei pezzi pregiati delle prossime sessioni di mercato: il suo cartellino vale circa 10-15 milioni di euro. Tra i club favoriti per il suo acquisto, però, non c'è in quello nerazzurri: in pole ci sono il Milan e la Lazio, dove ritroverebbe il suo ex maestro Baroni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

