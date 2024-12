"Sono convinto che Lazio-Inter sarà una partita con tanti gol". Ne è sicuro Luis Alberto, ex centrocampista biancoceleste legato da un grandissimo rapporto con Simone Inzaghi, suo allenatore nell'esperienza nella Capitale: "Bellissima, sarà senz'altro emozionante - aggiunge a La Gazzetta dello Sport -. Da parte mia spero ovviamente che vinca la Lazio. È in un momento magico e può giocarsela con tutti".

"Di Simone Inzaghi cosa posso ancora aggiungere? È stato un vero padre per me, gli voglio molto bene, gli posso solo dire grazie per avermi dato fiducia - aggiunge Luis Alberto -. Quando uno di noi in squadra aveva un problema lui gli stava davvero vicino. Senza di lui non avrei fatto sicuramente ciò che ho fatto. In questi anni passati all'Inter è cresciuto moltissimo e il suo segreto è sempre stato il gruppo. Spero possa vincere di nuovo lo scudetto, ma gli auguro il meglio a partire da martedì prossimo in poi. In campo all'Olimpico spero vinca la mia Lazio".

