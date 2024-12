Finalmente Alex Perez. Dopo settimane trascorse ai box per infortunio, il difensore classe 2006 è tornato in campo oggi pomeriggio giocando un tempo nella partita di campionato che l'Inter Under 18 di Benny Carbone ha vinto 3-2 contro il Cagliari. Si tratta di un nuovo inizio con la maglia nerazzurra per l'ex Betis Siviglia, che era stato costretto a fermarsi per una ricaduta dopo aver giocato 32' con la Primavera. Curiosità: anche lo scorso 14 settembre, Alex Perez scese in campo contro i sardi.

