Dopo l'ennesimo pareggio stagionale della Juve, acciuffato all'ultimo respiro contro il Venezia, Thiago Motta ha puntualizzato che l'obiettivo della sua squadra non è mai stato quello massimo in campionato: "Non abbiamo mai parlato di scudetto, abbiamo sempre ragionato di partita in partita. Manca tantissimo, dobbiamo iniziare a fare le cose nel modo giusto, a partire dal prossimo allenamento - le parole del tecnico bianconero a DAZN -. Guardare la classifica oggi non è la cosa migliore che possiamo fare, non dobbiamo rimanere nella posizione che occupiamo oggi perché abbiamo un livello più alto. Non è la nostra realtà quella lì, dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro al massimo dalla prossima partita. Dobbiamo cambiare il trend dei risultati, le critiche sono giuste perché non siamo dove dobbiamo essere".