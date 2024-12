La vittoria contro il Sassuolo manda letteralmente in visibilio il tecnico dell'Inter Women Gianpiero Piovani, che a fine partita esprime tutto il suo giubilo ai microfoni di Inter TV: "Le ragazze sono state veramente brave ad interpretare da subito la partita nel modo migliore, con un atteggiamento aggressivo come avevamo preparato perché sapevamo che il Sassuolo era una squadra difficile, abbiamo concesso poco e creato tanto: è una delle migliori prestazioni di quest'anno. Questa squadra si sta amalgamando sempre di più e noi siamo molto contenti".

Per Piovani far bene con l'Inter vale doppio, per un semplice motivo: "Sono molto contento di quello che stiamo facendo, mi trovo in una società fantastica che tifo fin da bambino e da qui bisogna partire per provare sempre a fare qualcosa di più, con grande umiltà ma anche con un pizzico di presunzione. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio per fare sempre meglio".

