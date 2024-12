L'Inter si sta muovendo da Appiano Gentile alla volta di Malpensa, da dove prenderà il volo per Roma per affrontare domani sera la Lazio di Marco Baroni. Come riferisce Sky Sport, Simone Inzaghi vorrà mettersi alle spalle la sconfitta di Champions League contro il Bayer Leverkusen e per farlo si affiderà alla migliore formazione possibile, al netto anche delle varie assenze. Yann Bisseck sembra aver vinto il ballottaggio con Matteo Darmian come terzo di difesa, per il resto saranno confermati gli uomini migliori, a partire dalla coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez.

