Jonathan Tah è sempre più un nome caldo per la difesa dell'Inter per la prossima stagione. Questo è quanto sostiene Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tutto Mercato Web: "L’Inter continua a insistere per un difensore da inserire in rosa per la prossima stagione. I nerazzurri dopo aver cercato anche Jaka Bijol dell’Udinese stanno virando sempre più in maniera decisa su Tah del Bayer Leverkusen. Il centrale ha già fatto sapere di non voler rinnovare il proprio contratto con il club tedesco e per questo visto che a giugno si svincolerà rappresenta un’ottima occasione. L’Inter ha già sondato più volte il terreno. Il giocatore è consapevole di questa ipotesi e sta facendo le sue valutazioni. Nelle prossime settimane prenderà una decisione ma il club nerazzurro è sicuramente una prima scelta per lui. Ci sono anche tanti club di Premier League che si sono mossi e la concorrenza non manca. La filosofia della nuova proprietà quella di fare investimenti su profili più giovani ma Tah ha esperienza internazionale e garantirebbe qualità, per questo l’Inter sta andando avanti nella speranza di poter essere presto in pole position per chiudere l’operazione".