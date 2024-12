L'Atalanta ha consolidato la vetta, vincendo a Cagliari con molta sofferenza. Una prova di maturità di rilevanza elevata per la truppa di Gasperini che governa la classifica del campionato con grande padronanza. La gara dell'Inter in programma domani sera all'Olimpico contro la Lazio assume le sembianze di un confronto importantissimo. 34 gol fatti e 15 subiti: il cammino del Biscione è stato finora molto positivo in campionato e dopo la sconfitta del derby è arrivato il cambio di marcia in termini di risultati.

Timbrare un acuto domani sera significherebbe restare incollati al treno Scudetto, registrando la gara da riprendere con la Fiorentina e i numerosi impegni tra Supercoppa e Champions nel mese di gennaio. Il calendario è fitto e si gioca davvero senza sosta (a proposito, giovedì c'è anche la Coppa Italia). Ecco perché dalla prova di domani sera passa molto anche in termini di fiducia e consapevolezza. L'Inter deve fare l'Inter e imporre il proprio gioco contro una squadra in forma e che ha costruito in pochi mesi un'identità forte e chiara sull'impostazione di Baroni.