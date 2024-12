Pari amaro per il Milan che, nella serata dei festeggiamenti per i 125 anni di storia bianconera, sbatte sul muro del Genoa. 0-0 a San Siro per la squadra di Fonseca che non riesce a creare grossi presupposti nella prima frazione. Il tecnico portoghese lancia dal 1' Liberali e Jimenez, nella ripresa Morata entra in scena e colpisce la traversa andando vicinissimo al bersaglio grosso. Ma il punteggio non si sblocca. Reti bianche e altra delusione per il Diavolo.