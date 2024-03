Si svolgerà da martedì 12 a sabato 16 marzo, presso il Novarello Villaggio Azzurro di Granozzo con Monticello (NO), l'ultimo raduno della Nazionale italiana Under 17 in vista della fase élite dell'Europeo, in programma dal 20 al 26 marzo in Finlandia. Per questo appuntamento, il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 28 giocatori, tutti classe 2007 ad eccezione di quattro classe 2008 (Camarda, Campaniello, Longoni e Natali), tra cui i due interisti Mosconi e Mantini. Sabato verrà diramata la lista definitiva dei 20 elementi selezionati per la seconda fase di qualificazione del torneo continentale. L'elenco dei convocati:

Portieri: Alessandro Longoni (Milan), Alessandro Nunziante (Benevento), Massimo Pessina (Bologna);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Federico Colombo (Milan), Emanuel Benjamín de Sant'ana Balbinot (Real Madrid), Christian Garofalo (Napoli), Giovanni Lauricella (Empoli), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Barcellona), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Davide Atzeni (Fiorentina), Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Lontani (Juventus), Matteo Mantini (Inter), Alessandro Olivieri (Empoli), Emanuele Sala (Milan)*;

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan)*, Thomas Campaniello (Empoli), Alessandro Ciardi (Salisburgo), Claudio Giardino (Juventus), Mattia Liberali (Milan), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter), Simone Negri (Bologna), Andrea Orlandi (Empoli).

*raggiungeranno il raduno mercoledì 13 marzo per impegni con il club di appartenenza.