La Nazionale italiana Under 19, campione d’Europa in carica, difenderà il titolo continentale in quel di Belfast, a luglio, partendo dal gruppo che include padroni di casa dell’Irlanda del Nord, la Norvegia e l’Ucraina. Questo l’esito dell’urna che ha invece raggruppato nell’altro quadrangolare Danimarca, Turchia, Francia e Spagna. Toccherà a Pafundi e compagni provare a replicare l’impresa che un anno fa a Malta riuscì ai ragazzi di Bollini: un traguardo che l’Italia inseguiva esattamente da 20 anni, quando nel 2003 la squadra di Paolo Berrettini, guidata da Chiellini, Aquilani e Pazzini, conquistò il primo titolo europeo di categoria in Lichtenstein.

"Anche a detta degli organizzatori questa è la competizione più dura a cui accedere - ha commentato il ct Bernardo Corradi a Figc.it .-. Essendosi qualificate solo le prime dei gironi dell’Elite Round, chi è in Irlanda del Nord ha tanta qualità. Essere campioni in carica comporta più oneri che onori: abbiamo una doppia responsabilità, di rappresentare l’Italia e di far bene come chi ci ha preceduto”. L’allenatore degli Azzurrini fissa anche il primo obiettivo: “Arrivare al Mondiale Under 20, quindi andare in semifinale, probabilmente è quello minimo e sarebbe già un bel risultato per tutto il movimento, anche se noi per storia, tradizione e mentalità concorriamo sempre per la vittoria finale”. L’Italia farà il suo esordio lunedì 15 luglio alle 16.30 italiane contro la Norvegia al Seaview Stadium di Belfast, per tornare in campo giovedì 18 contro i padroni di casa dell’Irlanda del Nord (ore 20 italiane all'Inver Park di Larne), chiudendo infine domenica 21 contro l’Ucraina (sempre alle 20 italiane a Larne). Le prime due di ogni girone si qualificano alle semifinali e - come sottolineato da Corradi - contestualmente anche al Mondiale Under 20 in programma in Cile nel 2025. Le due terze, invece, affronteranno il play off per determinare quale sarà la 5a e ultima Nazionale a volare in Sudamerica alla Coppa del Mondo del prossimo anno.

GRUPPO A: Irlanda del Nord, Norvegia, Italia, Ucraina

Gruppo B: Danimarca, Turchia, Francia, Spagna

Le partite degli Azzurrini



15 luglio (ore 15.30 locali, 16.30 italiane): Italia-Norvegia, Seaview Stadium - Belfast

18 luglio (ore 19 locali, 20 italiane): Irlanda del Nord-Italia, Inver Park - Larne

21 luglio (ore 19 locali, 20 italiane): Ucraina-Italia, Inver Park - Larne



Le date

Fase a gironi: 15-16, 18-19, 21-22 luglio

Play off Mondiale U20: 25 luglio

Semifinali: 25 luglio

Finale: 28 luglio