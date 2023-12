Scozia, Repubblica Ceca e Georgia per la Nazionale Under 19; Paesi Bassi, Belgio e Finlandia per l'Under 17. Sono queste le avversarie degli Azzurrini nelle rispettive fasi élite, in programma dal 20 al 26 marzo in Italia e Finlandia, sorteggiate stamattina a Nyon (Svizzera) alla presenza del Coordinatore delle Nazionali giovanili Maurizio Viscidi.

"In campo internazionale non esistono partite facili ma, considerando il fatto che eravamo in quarta fascia, possiamo ritenerci soddisfatti del sorteggio - il commento del tecnico dell'Under 19 Bernardo Corradi - Giocare in casa è la testimonianza di quanto la Federazione ci sia vicina e ci metta sempre nelle migliori condizioni possibili. Inoltre, sarà un'occasione per poter avvicinare il pubblico alle Nazionali giovanili: personalmente sono molto contento".

Quanto al destino dell'Under 17, questo il commento del tecnico Massimiliano Favo: "Girone stimolante, sia per i calciatori sia per gli allenatori. Al di là del nome e del blasone delle squadre, parla sempre il campo. Dobbiamo preoccuparci di tutti e, in tal senso, ci è stata d'insegnamento la prima fase di qualificazione. Sono contento perché sarà un'occasione di confronto con scuole calcistiche di grande tradizione".