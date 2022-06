Dopo le due vittorie ottenute contro Slovacchia e Romania, la Nazionale Under 19 di Carmine Nunziata e di Cesare Casadei può già festeggiare il passaggio ai quarti di finale degli Europei di categoria. Il tutto grazie alla Francia, che battendo 2-1 la Romania ha regalato agli azzurri la certezza matematica del passaggio del girone. Venerdì alle 17.30, sfida ai transalpini per garantirsi il primo posto del girone. La qualificazione con un turno d'anticipo garantisce all'Italia il pass per i Mondiali Under 20.