E' ovviamente amaro il commento di Bernardo Corradi dopo la sconfitta con la Spagna che ha sancito l'uscito di scena della Nazionale italiana Under 19 dall'Europeo di categoria: "Abbiamo giocato bene e creato, avremmo meritato - le parole del tecnico degli azzurrini a Figc.it -. Ma sono nel calcio da qualche anno e con la Spagna si erano spesso e volentieri fatte partite di fase difensiva e ripartenza: penso che a partire da oggi possiamo anche smettere di commentare questo tipo di sfide. Credo che abbiamo giocato una partita meravigliosa, con intensità, geometria e principi. Il calcio è anche questo: hai tante occasioni, non concretizzi e vieni punito. Dispiace per i ragazzi perché il sacrificio, la voglia e l’abnegazione sono state ai limiti della perfezione. A volte quando si analizzano le competizioni si guarda dove si è arrivati senza guardare al viaggio e al percorso fatto. Ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso di loro: questa sera quando metteranno la testa sul cuscino e passerà l’arrabbiatura, potranno dormire sereni e orgogliosi per quanto fatto".

Chiuso in semifinale il percorso al torneo continentale, c’è anche un obiettivo Mondiale - quello dell’Under 20 il prossimo anno in Cile - a cui guardare: "La cosa che mi fa ben sperare è aver trovato una base molto solida sulla quale costruire qualcosa di importante. Non dimentichiamoci che l’obiettivo principale era arrivare proprio al Mondiale: quello sarà il preludio per Under 21 e Nazionale maggiore, ho grande fiducia nel futuro".