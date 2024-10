Reduce da due sconfitte consecutive contro Germania e Inghilterra, la Nazionale italiana Under 20 esce con un 1-1 dall'Estadio Cidade de Coimbra, nella quarta partita dell'Elite League contro il Portogallo. Succede tutto in cinque minuti, tra il 19esimo e il 23esimo del primo tempo: Ribeiro porta in vantaggio i lusitani, Vavassori firma il pari per gli azzurri. "Abbiamo giocato da squadra - il commento del tecnico Bernardo Corradi a Figc.it -. Questo, come ripeto spesso, è un gruppo in costruzione: stiamo cercando di attingere al maggior numero di giocatori possibili per arrivare tra un anno al Mondiale. Oggi c'erano alcuni giocatori con esperienza internazionale e altri senza, ma tutti hanno dimostrato di avere qualcosa dentro e che basta solo tirarglielo fuori. Ho visto la voglia di fare una corsa in più per il compagno, è questa è una grande cosa: se oltre alle qualità tecniche e tattiche che sappiamo di avere ci portiamo via la voglia di non mollare che si è vista in campo, abbiamo vinto".

TABELLINO:

PORTOGALLO-ITALIA 1-1 (p.t. 1-1)

MARCATORI: 19' pt Ribeiro (P), 23' Vavassori (I)

PORTOGALLO (4-3-3): Silva; Leandro Santos (dal 30' st Barroso), Noro, Alves (37' pt Muniz), F. Rodrigues (dal 41' st R. Dias); Arreiol (dal 14' st Mendonça), Rafael Luis (dal 14' st D. Rodrigues), Rego (dal 41' st Jalò); Vasconcelos (dal 30' st Veloso), Ribeiro (dal 30' st T. Andrade), Ivan Lima (dal 14' st Varela). A disposizione.: D. Fernandes, P. Silva. All. Oceano Cruz

ITALIA (3-4-1-2): Magro; Kofler, C. Corradi (dal 10' st Chiarodia), Bartesaghi; Bakoune, Menegazzo (dal 33' pt Di Maggio), Manzoni (dal 26' st Harder), Idrissi; Berenbruch (dal 10' st Zeroli); Vavassori (dal 10' st Pafundi), Konaté (dal 41' st Anghelè). A disposizione: Torriani. All. B. Corradi