Se la ricorderanno a lungo questa sfida i ragazzi di Carmine Nunziata. L'Italia U20 festeggia il successo agli ottavi di finale dei Mondiali contro l'Inghilterra. Una gara intensa giocata su un terreno di gioco oggettivamente rivedibile, che aveva visto gli azzurrini passare in vantaggio grazie al gol di Baldanzi. Poi il pari degli inglesi con Devine lesto a depositare in rete al 24'. A tre minuti dal novantesimo Casadei trasforma il rigore del successo (quinto gol in questa competizione). Gli azzurrini esultano con merito, proseguendo il cammino.

Esce di scena l'Argentina di Valentin Carboni (in campo 75'), sconfitta dalla Nigeria 2-0. Una prova opaca per i ragazzi di Mascherano, puniti al 61' e al 91' dagli avversari.