Ci sono anche tre interisti, tutti difensori, nella lista dei convocati dell'Italia Under 16 per la doppia amichevole contro i pari età del Belgio in programma mercoledì 19 (ore 15) e sabato 22 febbraio (ore 12) al Proximus Basecamp di Tubize. Nell'elenco dei 22 stilato dal ct Marco Scarpa ci sono infatti i nomi di Andrea Donato, Samuele Pirola e Edoardo Dario Rocca, convocati per il raduno che prenderà il via lunedì 17 febbraio a Milano prima della partenza alla volta di Bruxelles.

L'ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Alessandro Bianchi (Milan), Tommaso Mazzi (Fiorentina);

Difensori: Matteo Andreotti (Bologna), Giampaolo Bonifazi (Roma), Djibril Diallo (Parma), Karim Diop (Sampdoria), Andrea Donato (Inter), Samuele Pirola (Inter), Edoardo Dario Rocca (Inter), Edoardo Rocchetti (Juventus);

Centrocampisti: Nana Jeffrey Baffoh (Sassuolo), Giovanni Francesco Baldini (Bologna), Edoardo Biondini (Empoli), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Thomas Martini (Milan);

Attaccanti: Antonio Arena (Pescara), Daniele Petrone (Benevento), Thomas Corigliano (Juventus), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Kevin Fustini (Bologna), Jacopo Landi (Empoli).

Staff - Tecnico: Marco Scarpa; Vice Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Daniele Zoratto; Assistente tecnico: Matteo Barella; Preparatore dei portieri: Cristiano Lupatelli; Preparatore atletico: Luca Coppari; Match analyst: Gianluca Turi; Medici: Valerio Andreozzi e Lorenzo Sapegno; Nutrizionista: Dennis Dell'Unto; Fisioterapista: Luca De Marchi; Segretario: Sabrina Filacchione.