Dopo la vittoria di questo pomeriggio contro il Sassuolo, Fabio Cortinovis si è presentato ai microfoni di Inter TV per commentare a caldo il risultato ottenuto che permette alla squadra di Chivu di tornare sopra il Cagliari: "Vittoria molto importante perché ci permette di arrivare al secondo posto e distanziarci dalle inseguitrici. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, Sassuolo grandissima squadra con un bel palleggio, noi abbiamo cercato di aspettarli e far male nelle ripartenze e fortunatamente ci siamo riusciti".

Grande prestazione anche dal punto di vista difensivo...

"Assolutamente sì. Abbiamo fatto un'ottima prestazione anche difensivamente, purtroppo c'è stato un gol in mista in cui avremmo potuto fare sicuramente meglio spazzando via la palla prima ma siamo riusciti a limitare un buon giocatore come Samele".