Il Torino Primavera arriva all'appuntamento in Coppa Italia contro l'Inter, con in palio la semifinale della competizione, galvanizzato dal successo nel derby della Mole contro la Juve di sabato scorso. Un 2-0 che Giuseppe Scurto, tecnico dei granata, ha commentato così per i canali ufficiali del club: "Abbiamo disputato un’ottima gara contro una squadra di grande valore - le sue parole -. Le occasioni create sono state dalla nostra: la vittoria è meritata. Abbiamo provato ad essere aggressivi per gran parte della gara e questa è stata la chiave.

È stata una bellissima giornata per tutti, vedere così tanti tifosi a nostro sostegno è uno stimolo in più per fare meglio. Siamo cresciuti nel corso della stagione, ora abbiamo raggiunto una buona condizione e questo si vede nei risultati ottenuti".