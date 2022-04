Propio all'ultimo respiro, in pieno recupero, l'Inter di Cristian Chivu supera 2-1 il Sassuolo al Facchetti e balza al secondo posto in classifica. Partita equilibrata e complicata per i nerazzurri, che godono di un Peschetola particolarmente ispirato e autore del bel gol del vantaggio al minuto 22. Gli emiliani però non stanno a guardare e legittimano una buona prima frazione con la rete del pareggio di Flamingo al 38'. Il match rimane molto tattico con poche opportunità per sbloccare l'equilibrio, fino al 62' quando Macchioni perde palla e deve abbattere Peschetola involatosi verso la rete, ottenendo in cambio un cartellino rosso. In superiorità numerica l'Inter inizia il proprio monologo, un possesso palla alla ricerca del varco giusto che però produce solo un paio di conclusioni dalla distanza di Nunziatini.

Chivu allora pesca il jolly dalla panchina: dentro Iliev al posto di Franco Carboni. E proprio il bulgaro, raccogliendo una respinta corta di Cehu, manda il pallone in buca d'angolo al minuto 93', regalando ai suoi un successo prezioso che vale il piazzamento alle spalle della Roma. Una bella iniezione di fiducia per i giovani nerazzurri, che fino all'ultimo hanno provato a portare a casa l'intera posta.

RIVIVI IL LIVE

96' - Finisce qui! All'ultimo respiro l'Inter batte il Sassuolo e si porta al secondo posto in classifica!

93' - GOOOOL DI ILIEV! L'attaccante raccoglie nel cuore dell'area un pallone respinto corto da Cehu dalla difesa e lo sbatte nell'angolino!

90' - Abiuso liscia col mancino a pochi metri dalla porta sul cross di Nunziatini. Assegnati 5 minuti di recupero.

88' - Casolari cerca in area Diawara che però non arriva di testa sul pallone.

84' - Ammonizione per Nunziatini che commette gioco pericoloso. Casolari e Arcopinto in campo per Zenelaj e Toure.

82' - Stavolta il sinistro dalla distanza di Nunziatini non è pericoloso e termina altissimo.

81' - Iliev in campo al posto di Franco Carboni.

75' - Nunziatini col mancino manda fuori di poco dopo un congtropiede guidato da Peschetola.

73' - Doppio cambio nel Sassuolo: Diawara per Samele, Cehu per Forchignone.

71' - Su corner di Peschetola c'è lo stacco di Hoti che manda alto di testa.

69' - Jurgens forza la conclusione mancina dalla linea di fondo invece di cercare compagnio in area: pallone fuori.

68' - Bel cross di Carboni in area ma Abiuso non riesce ad avventarvisi. Andersen sostituisce Fabbian.

64' - Fuori di poco il sinistro su calcio piazzato di Peschetola. Nel Sassuolo entra Pieragnolo per D'Andrea.

62' - Cartellino rosso per Macchioni, che stende da dietro Peschetola lanciato a rete dopo aver perso il pallone.

60' - Entrano Abiuso e Nunziatini al posto di Zuberek e Cecchini Muller.

58' - Crampi per Zuberek che potrebbe abbandonare il campo.

56' - Cartellino giallo per Zenelaj che stende Jurgens al limite dell'area nerazzurra, pochi secondi prima di un contatto sospetto ai danni di Samele. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per concedere rigore.

53' - Numero di Forchignone sulla destra, saltati due avversari e cross che non trova alcun compagno.

52' - Ottima chiusura di Paz che anticipa Fabbian sul secondo palo dopo il cross di Peschetola.

50' - Occasione per il Sassuolo: cross da destra di Paz e Forchignone manca l'impatto con il pallone.

47' - Aucelli a terra per un colpo al volto. Nulla di grave.

16.05 - Comincia il secondo tempo.

16.02 - Le squadre tornano in campo.

47' pt - Finisce il primo tempo: Inter e Sassuolo a riposo sull'1-1, al gran gol di Peschetola ha risposto Flamingo. Bel primo tempo, anche se con qualche lacuna da ambo le parti.