Dopo il deludente ko contro il Sassuolo, sconfitta valsa l'addio al sogno scudetto dell'Inter Primavera, capolista della classifica di regular season, l'allenatore Cristian Chivu ha commentato il risultato e la stagione ai microfoni di Inter TV: "Contrariamente a quello fatto durante la stagione, 34 partite di campionato, più quelle di Youth League e Coppa, oggi abbiamo sbagliato molto. Il bello del play off, che tutto quello che hai fatto di buono lo puoi perdere in una giornata. Abbiamo avuto una giornata storta e andiamo a casa. Però rimane la crescita di questi ragazzi, il fatto che durante la stagione ci sono stati miglioramenti importanti dal punto di vista individuale e collettivo, e non a caso abbiamo finito la stagione da primi in classifica. Purtroppo lo scudetto del campionato Primavera si gioca al play off, ma rimane quello che siamo diventati".

Cosa è mancato oggi?

“Un po’ di condizione, di coraggio… Ci hanno sorpreso fisicamente e nei duelli, siamo stati un po’ molli e abbiamo pagato magari un po’ di emozione. Nonostante la stagione, quest’anno nelle partite secche abbiamo sempre fatto fatica, come con l’Olympiakos in Youth League e col Torino in Coppa Italia. Bisogna crescere anche dal punto di vista caratteriale, avere più convinzione, coraggio e personalità. Aspetto spesso fondamentale".

Vuole fare un commento finale per i suoi giocatori?

"Io ho ringraziato i ragazzi per quello che mi hanno dato, ho ringraziato tutti per ciò che sono stati in questi anni. I 20045 li ho presi quando erano piccoli, nell’Under 14, e dieci di loro sono ancora inquesto gruppo. Li ho visti crescere, diventare uomini, mi ha fatto piacere e auguro loro una buona carriera e che inseguano i loro sogni per diventare ciò che tutti noi gli auguriamo diventare, ovvero calciatori professionisti".

A Sportitalia ha annunciato il suo addio all’Inter:

"Io voglio ringraziare la società per avermi dato questa opportunità di crescere. Sono cresciuto in una società che è stata importante per me da giocatore sia in questo percorso intrapreso. Li ringrazierò per sempre perché mi hanno dato la possibilità di fare ciò che volevo".