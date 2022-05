Cesare Casadei, il trascinatore dell'Inter Primavera campione d'Italia 2022, arriva anche ai microfoni di Inter TV per rivelare le sue emozioni dopo al conquista dello Scudetto: "E' stata una stagione incredibile, coronata con lo Scudetto. Abbiamo dimostrato anche oggi di essere una squadra pazzesca. Sono contentissimo".

Non avete mollato, avete reagito da grande gruppo come col Cagliari.

"Sì, come fatto durante tutta la stagione. E' stato un percorso fantastico, possiamo solo essere orgogliosi di quanto fatto. Ci godiamo la vittoria".

A chi dedichi questa vittoria?

"Ai compagni, al mister, allo staff, alla famiglia e a tutti quelli che ci sono stati vicini. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto".