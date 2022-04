Oggi gara difficile. Avete avuto pazienza e avete saputo soffrire. "Sì, abbiamo saputo soffrire nei momenti di difficoltà che sono stati tanti, ma nel momento in cui stavamo più male per fortuna hanno espulso un loro giocatore e abbiamo cominciato a giocare più tranquilli".

"Siamo molto contenti però questo non è niente. Dobbiamo continuare su questa strada per raggiungere il nostro obiettivo che sono i play off". Così Franco Carboni commenta a Inter TV il risultato ottenuto oggi pomeriggio dalla squadra di Chivu contro il Sassuolo, settimo risultato utile consecutivo.

Adesso il Pescara...

"Sono tutte finali, anche con il Pescara anche se è ultima in classifica. Dobbiamo affrontarle tutte da finali come quest'ultima giocata".

Quanto è stato bello per la convocazione in Nazionale?

"È una felicità immensa, per me è stato un sogno. Devo continuare così e sempre umile".