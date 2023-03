Strascico pesante per l'attaccante dell'Atalanta Primavera Davide Pio Stabile dopo la partita di campionato vinta con l'Inter. Il giocatore è stato infatti squalificato per tre giornate dal Giudice Sportivo perché, stando alle motivazioni, "al 45esimo del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, mentre si alzava da terra a seguito di un contrasto, colpito con un calcio all'altezza della pancia un giocatore avversario". Il giocatore in questione era Andrea Pozzi. Tra i giocatori dell'Inter, entra in diffida Jacopo Martini.