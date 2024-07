Blue Fornaciari, figlio del noto cantautore e artista Zucchero, entra a far parte dello staff di scouting del'Inter. Come riportato da Sportmediaset, il club nerazzurro ha avviato una rivoluzione al livello giovanile.

Blue Fornaciari è il figlio più piccolo tra i tre. Laureato in Giurisprudenza nel 2023 alla LUISS di Roma, è pronto a entrare a far parte del mondo del calcio con il compito di sarà scovare nuovi talenti per il settore giovanile dell'Inter.