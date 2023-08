Walter Zenga ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Giornale alla vigilia dell'inizio della Serie A, soffermandosi in particolar modo sul mercato dell'Inter e sulle aspettative riposte nella squadra di Simone Inzaghi.

"Il mercato dell'Inter è stato condizionato da Lukaku, che veniva dato quasi per scontato e che non ha avuto un comportamento lineare con Marotta e Ausilio. Da lì in poi è stato tutto un rincorrere e alla fine, rispetto all’anno scorso, all’attacco dell’Inter senza Dzeko e Lukaku manca una trentina di gol. Anche su Onana c’erano molte perplessità. L’obiettivo era quello di prendere un esperto come Sommer e un giovane rampante come Trubin, che però non è stato possibile ingaggiare. Tecnicamente, però credo che Audero possa fare il portiere in una grande squadra. La vera forza dell’Inter è a centrocampo: nessuno ha tanta varietà e alternative quante Simone".

"Lotta scudetto? Se guardiamo a come ha dominato l’anno scorso, non possiamo non considerare il Napoli favorito. Però… c’è un però. Noi parliamo adesso, il mercato finisce fra 2 settimane e le squadre potrebbero non essere più le stesse. Chi dietro? L'anno scorso è arrivata la Lazio, che ha fatto un ottimo mercato, nonostante Milinkovic venduto, e che soprattutto è al terzo anno di Sarri. Il suo calcio ha attecchito e germogliato, quest’anno potrebbe dare grandi frutti. E attenti anche alla Roma, ha preso ottimi giocatori spendendo poco, credo siano stati molto bravi. Se arriva anche Zapata, può essere la vera sorpresa".