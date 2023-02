Intervistato da Sky Sport nella zona mista dello stadio di Salerno, Ivan Zamorano si è espresso in termini lusinghieri sul Napoli capolista. Partendo dal suo bomber: "Victor Osimhen è un attaccante completo, e il Napoli si muove intorno a quello che fa lui. Sicuramente è molto bello vederlo in campo. Quello che sta ottenendo Luciano Spalletti è assolutamente meritato, la squadra gioca bene e riesce a vincere anche nei momenti di difficoltà perché ci mette anche la grinta e il coraggio. Ha tutto per vincere lo Scudetto", le parole dell'ex interista.