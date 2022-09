Solita disponibilità da parte dei giocatori dell'Inter nei confronti dei tifosi all'uscita dal centro sportivo di Appiano Gentile, dove questa mattina è andata in scena la seduta d'allenamento di vigilia della gara di Champions contro il Bayern Monaco. Anche André Onana ha regalato foto e autografi ai fan, che gli hanno chiesto conto della sua presenza tra i pali dal 1': l'ex Ajax, come si può apprezzare dal video girato dal nostro inviato, non ha proferito parola facendo una smorfia.