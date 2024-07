È iniziata ufficialmente oggi la stagione 2024-2025 dell'Inter, Campione d'Italia in carica. Dopo la conferenza stampa d'inizio anno del neo-Presidente Giuseppe Marotta e dell'allenatore Simone Inzaghi, la squadra si è ritrovata oggi per la prima volta ad Appiano Gentile per il raduno che dà il via alla pre-season nerazzurra.

Calcio d'inizio battuto alla Pinetina, dove sono già arrivati alcuni dei giocatori di Inzaghi, tra i quali Carlos Augusto, Henrikh Mkhitaryan, Yann Bisseck e l'ultimo nuovo acquisto ufficiale Medhi Taremi, in attesa degli arrivi scaglionati di tutti gli altri giocatori nerazzurri. Gli ultimi ad aggregarsi al gruppo saranno certamente i due argentini Lautaro Martinez e Valentin Carboni, impegnati domani notte (alle 2.00 ore italiane) contro la Colombia in finale di Coppa America. Di seguito alcune immagini del primo giorno di allenamento pubblicate dal club meneghino.