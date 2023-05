L’Inter di ieri, soprattutto nel primo tempo, è andata anche oltre le vostre aspettative? È la prima domanda alla quale risponde il CEO Sport Giuseppe Marotta, da poco arrivato in mixed zone durante l'evento 'Il Foglio a San Siro', incalzato sulla grande gara giocata ieri dall'Inter: "Inzaghi l’aveva preparata molto bene quindi questo exploit di ieri è merito suo, direi che fa parte anche di una valutazione che trova protagonisti alcuni nostri giocatori che sono stati bravissimi. Lo sono tutti, ma alcune giocate importanti ci hanno dato questa possibilità. Non ci sediamo, perché sappiamo che ci sono ancora novanta minuti da giocare. Nel calcio ho visto situazioni ribaltate per cui dovremo avere determinazione e forza di giocare il ritorno come se fosse la prima gara".

Si aspettava quest’Inter così devastante?

"Devastante è un aggettivo molto forte. Mi aspettavo un’Inter determinata perché sapevo che Inzaghi l’aveva preparata nel modo giusto, è un momento in cui stato bene per cui ero certo di questa prestazione".

Tanti giocatori arrivati in sordina come Mkhitaryan, Calhanoglu… È questo il segreto?

"Questa è una linea e una caratteristica del nostro modello di riferimento. Direi che artefici di queste strategie sono i protagonisti della parte sportiva, Ausilio, Baccin che hanno colto ottime opportunità perché questi parametri zero sono grandi professionisti dalle qualità tecniche di tutto rispetto".

Avete in mente il prossimo?

"È un’attività che sta facendo Ausilio e la sta facendo molto bene".

