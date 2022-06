Romelu Lukaku è arrivato al Coni per la seconda parte delle visite mediche. Un vero e proprio bagno di folla ha atteso l'arrivo dell'attaccante belga, i tifosi hanno letteralmente circondato la sua auto con cori e ovazioni in suo onore, facendo avanzare a fatica l'auto verso la sede del Coni. Saluto con la mano a tutti, quindi di corsa a svolgere il secondo step di visite. Intanto all'esterno continuano i cori per Big Rom. Di seguito le immagini.