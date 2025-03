Da qualche minuto, la dirigenza e i giocatori dell'Inter hanno raggiunto l'aeroporto di Malpensa per prendere il volo direzione Rotterdam, dove domani la squadra di Simone Inzaghi è attesa dall'impegno col Feyenoord valido per l'andata di finale degli ottavi di finale di Champions League. Hakan Calhanoglu si è presentato in un'inedita versione 'occhialuta', mentre Marcus Thuram è sceso dal pullman in compagnia della sua personale 'coperta di Linus', l'enorme cuscino amico di ogni viaggio. Ecco il video dell'arrivo del gruppo nerazzurro in aeroporto.

