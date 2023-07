Sbrigata la pratica delle visite mediche in due step, Juan Cuadrado si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il 35enne colombiano, svincolato dalla Juve, è arrivato in questi momenti nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, a Milano, per mettere la firma sul contratto annuale che lo legherà al nuovo club. Di seguito il video girato dal nostro inviato:

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!