Molte delle speranze dei tifosi interisti sono riposte, in vista della finale di Champions League di sabato, in Denzel Dumfries, sicuramente uno dei giocatori nerazzurri più in forma. L'olandese è anche protagonista al Media Day dell'Inter e risponde così alle domande dei giornalisti presenti, tra i quali gli inviati di FcInterNews.it.

Come stai vivendo questi giorni prima della finale e cosa pensi del PSG?

"Finora è stata una bella stagione, ora ci sarà la partita più importante. Due anni fa non abbiamo vinto, adesso c'è tanta energia e voglia di giocare. Il PSG è una squadra molto forte, ha tecnica, però siamo l'Inter e vogliamo questo titolo".

L'Inter ha rallentato quando eri fuori. Come stai?

"(ride, ndr). Mi sento molto bene, sono orgoglioso di giocare un'altra finale. Adesso c'è tanta motivazione per vincere".

Tu hai preso il posto di Hakimi e sei entrato nel cuore dei tifosi. Lui dice che ti ruberebbe la capacità nel gioco aereo, tu cosa gli ruberesti?

"Penso la sua velocità, è un vantaggio per tutti i compagni. Non sono lento, ma lui è molto veloce!".

Questa è la tua migliore stagione?

"Sì, abbastanza. Mi sento molto bene, sono qui da 4 anni e per me è un momento speciale. Voglio finire con un bel titolo".FcIN -

FcIN - Pensi di poter decidere la finale con un tuo gol visto che ultimamente sta accadendo spesso?

"Beh sì, ma è importante che vinca la squadra. Non conta chi segna".

Sembri quasi un robot, ci spieghi se il te stesso di 4 anni fa immaginava di essere così oggi?

"Sì, ho fatto tanto lavoro sulla mia testa. Per me è stato difficile giocare tante partite, mi sono focalizzato ma questa partita non richiede un focus speciale".

Com'è il clima dentro lo spogliatoio e come sarà affrontare Kvaratskhelia?

"C'è tanta energia nonostante lo Scudetto perso, tutti abbiamo lavorato per arrivare a questo momento, c'è motivazione e tanto orgoglio. Adesso dobbiamo vincere. Kvaratskhelia è tecnicamente forte, speciale, non è facile ma l'Inter è sempre l'Inter".

Speciale lo sei stato anche tu per l'Inter, ti aspettavi di essere così decisivo nella fase offensiva nerazzurra contro il Barcellona?

"Sono stato infortunato a lungo e avevo tanta fame di rientrare e aiutare i miei compagni. Anche in questa finale sarà così".

Eto'o diceva che le finali non si giocano, si vincono. Cosa significa per te?

"Bello (ride, ndr). Significa avere fame, energia, motivazione, cuore, credo sia il momento per noi di vincere".

Quest'anno per gol segnati sei il terzo attaccante dell'Inter. Inzaghi ti ha chiesto qualcosa di diverso?

"No, sono solo più decisivo, più concentrato sotto porta. Sono molto contento di segnare di più".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!