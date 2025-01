Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è arrivato qualche istante fa nella sede milanese della Lega Serie A, in via Rosellini, per l'odierna assemblea nella quale i club, dopo l'elezione di Ezio Simonelli, saranno chiamati a votare i restanti vertici. Con lui c'è anche il CEO Alessandro Antonello, al centro di rumors di mercato insistenti che lo dipingono come vicinissimo alla Roma.

L’arrivo di Marotta nella sede della Lega Serie A. Con lui c’è… Antonello ️ pic.twitter.com/TpOLsDJg8j — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 10, 2025