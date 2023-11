Radio Serie A con RDS ha raggiunto a Londra Guglielmo Vicario, ex portiere dell'Empoli oggi in forza al Tottenham di Ange Postecoglou protagonista di un ottimo avvio di Premier League. Vicario, che in estate sembrava destinato all'Inter, alla fine ha optato per Londra; ma come è nata questa decisione? "Cerco di impegnarmi sul campo al 100% per arrivare al meglio delle mie possibilità sul terreno di gioco. Non mi piace parlare di cifre. Sono stato subito convinto dal fascino di questo campionato, avevo bisogno di qualcosa di competitivo e ho trovato una società fantastica in un campionato top. Voglio dare merito a Vincenzo Sicignano, con cui sono costantemente in contatto, ci sentiamo molto spesso, ho trovato una persona con cui crescere professionalmente e personalmente".

A che portiere si ispira?

"Il primo che ho seguito è stato Gigi Buffon. Quando ero piccolo, andavo allo stadio a vedere l’Udinese che in quel periodo era davvero ad un passo dall’Europa che conta, ed ero fissato sul fatto di arrivare allo stadio in tempo per vedere il riscaldamento dei portieri e quindi di Samir Handanovic e di vedere qualsiasi cosa facesse prima e dopo l’ingresso in campo. Penso che la grande carriera che ha fatto sia, anche, stata merito della sua leadership: a volte anche silenziosa; bastava uno sguardo per dare rispetto e credibilità ai suoi compagni".

Come ha vissuto la scalata fino alla Premier League?

"Sarò sempre grato alla vita per il percorso che ho potuto fare. Partendo dai campi delle categorie interregionali, fino a scalare gradino dopo gradino per raggiungere un sogno. La formazione fatta la custodisco gelosamente, portandomi ogni esperienza sempre con me".

Pensa mai alla Champions?

"La Champions è un altro sogno, è il prossimo obiettivo da conquistare; è una competizione ambiziosa e vorrei vivermela da protagonista".

Sulla Serie A.

"Mi piacciono molto le squadre che non hanno paura di prendersi il confronto con l’avversario, a me piace molto la Fiorentina perché ha una grande mentalità di andare a fare quello che si è prefissato di fare in settimana, con grande voglia, contro chiunque. È una squadra molto bella da vedere per quello che propone. Anche l’Inter in modo diverso ma con gli interpreti che ha, anche lo stesso Milan è bellissimo da guardare. Stesso discorso per la Lazio, mi piacciono insomma quel tipo di squadre lì".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!