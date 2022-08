Dopo averlo sfidato in più occasioni da avversario nelle gare tra Inter e Roma delle ultime tre stagioni, Jordan Veretout condividerà lo spogliatoio del Marsiglia con Alexis Sanchez, un privilegio a sentire le parole del centrocampista francese: "Contro la Roma segnò un gol fantastico la scorsa stagione (2-0 in Coppa Italia dell'8 febbraio 2022, ndr). I tifosi dell'OM potranno solo amare un giocatore così", ha detto in conferenza stampa.