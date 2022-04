L'Italia è pronta a rivoluzionare l'utilizzo della Var. L'Aia - riporta il Corriere della Sera - sarebbe intenzionata a separare le carriere degli arbitri italiani creando un gruppo omogeneo di varisti. Adesso sono solo quattro ex arbitri, Mazzoleni, Banti, Nasca e Di Paolo, mentre a luglio sarà organizzato un corso di formazione per avere nuovi specializzati al monitor per un totale di 10 varisti. Ci sarà anche un ranking dei direttori di gara e degli aVar.