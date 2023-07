Inter-Monza, gara che aprirà la stagione 2023-24 dei nerazzurri tra un mese esatto, sabato 19 agosto, corre verso quota 60mila spettatori. Lo comunica il club milanese, specificando che, in previsione del sold-out, è già stata aperta anche la vendita dei biglietti per la seconda partita casalinga con la Fiorentina, in programma per domenica 3 settembre alle ore 18:30.

"I biglietti sono in vendita su inter.it/tickets, il canale di vendita scelto ormai dalla quasi totalità dei tifosi, con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio e vista 3D del campo da ogni seduta. Sono attivi anche i punti vendita Stadio San Siro, Inter Store Milano e tutti i rivenditori del circuito Vivaticket. Prezzi a partire da 22€, e 14€ per gli Under 16. I biglietti dei settori ospiti sono in vendita su vivaticket.com", si legge su Inter.it.

