L'Inter cala un altro colpo in prospettiva. Dopo gli arrivi di Luka Topalovic e Alex Perez, il club nerazzurro porta a Milano anche Thiago Romano, talento argentino in arrivo al Panathinaikos: il contratto del mancino classe 2006 è stato depositato, come ufficializzato dalla Lega Serie A. Il trasferimento è a titolo definitivo.

