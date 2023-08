Dopo la vittoria di ieri in amichevole contro l'Al Rayyan, l'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil, parlando del risultato della sua squadra, ha anche preso in ballo Beto, giocatore nel mirino dell'Inter. "L’avversario ci ha impegnati a livello fisico, aveva buone qualità. Siamo andati in crescendo, potevamo fare molti gol. È stato un buon test, domani mattina giocherà chi non è sceso in campo oggi, per avere tutti pronti per la stagione. Siamo nella parte finale della preparazione, daremo la possibilità a tutti di avere il giusto minutaggio - ha detto -. Tutta la squadra lavora bene, nonostante il gruppo sia cambiato nel corso degli anni. Bisogna dare tempo e modo ai nuovi di inserirsi e capire i meccanismi del campionato. C’è tanto da lavorare, ma siamo qui apposta. Beto e Florian Thauvin, sono al momento la coppia più rodata e a posto fisicamente".

