Intervistato da Sportmediaset, Federico Balzaretti, responsabile area tecnica dell'Udinese, ha chiarito che l'intenzione del club friulano è quella di non privarsi di Lazaar Samardzic a gennaio, smentendo, quindi, le voci di mercato che lo vorrebbero come possibile colpo della Juve tra due mesi: "E' un ragazzo che abbiamo assolutamente l'intenzione di tenere fino alla fine della stagione, perché è un valore aggiunto per noi e ha ancora bisogno di maturare trovando il proprio equilibrio e la propria continuità. E' un talento straordinario, che ci godiamo e ci godremo il più a lungo possibile.

A fine anno faremo delle valutazioni, ma ne parleremo più avanti".