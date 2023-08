L'agente Tullio Tinti è entrato in sede Inter. Gli argomenti di discussione non mancano: sul tavolo, infatti, secondo i colleghi di Sky Sport c'è il tema relativo al rinnovo di Simone Inzaghi (un anno in più rispetto alla scadenza del 2024) e l'idea Emil Audero, estremo difensore della Sampdoria, come vice di Yann Sommer. Al termine del confronto potremo avere un quadro più chiaro della situazione: filtra l'idea di un possibile scambio di portieri con i blucerchiati: Stankovic alla corte di Pirlo e Audero in nerazzurro.