Lautaro Martinez come Max Verstappen. Ad offrire il paragone è Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli particolarmente vicino al mondo Inter. "Lautaro è il Verstappen della Serie A? Senza dubbio è un campione e non si possono non riconoscergli i meriti" dice a margine della conferenza stampa con Formula 1 e FIA, lasciandosi poi andare ad un commento sul 2-2 contro il Bologna: "È l'arte della nostra storia e dei tifosi, parte della storia dell’Inter. Ci sono meravigliose fiammate di qualità poi ogni tanto ci perdiamo. Siamo abituati a soffrire".

