Consueto appuntamento col Q&A di Riccardo Trevisani per Sport Mediaset, con focus in particolare su Fiorentina-Inter: "Lo dice la classifica, l'mpegno più difficile è ovviamente quello dell'Inter in casa della Fiorentina, che sta vivendo un gran momento. Pronostico secco? Dico X. E Lautaro Martinez tornerà al gol".

Il discorso si sposta anche sull'Europa e sul potenziale ranking delle squadre più forti della Champions. Qui Trevisani ha pochi dubbi: "Primo sul podio c'è il Liverpool, poi l'Inter e infine il Barcellona".

