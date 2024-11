A Fontana di Trevi si parla della prestazione di Joaquin Correa al Bentegodi e della mossa di Inzaghi di dare fiducia al "Tucu". "Inzaghi - dice Riccardo Trevisani - crede nella forza del gruppo e crede che 'tutti dentro' sia più facile che 'tutti fuori'. Io credo sia meglio avere gli altri che vengono con te. Lui in questo è fenomenale. Hai visto i compagni con Correa? E' lo stesso che è accaduto con Arnautovic quando ha sbagliato il gol con l'Atletico Madrid. Lui in questo è un fenomeno. Io dico che se avessi sempre a disposizione tutti, giocherebbero sempre gli stessi. E ci sono tantissime realtà che vanno con gli insostituibili. Ma lui ce li ha".

"Se domani - prosegue Trevisani - c'è una finale, sappiamo quali sono quelli che giocano. Però lui si sforza di portarsi dentro gli altri. E' un esercizio che ti dà dividendi se la squadra è settata nel modo giusto. Non è una cosa che ti può dare sempre delle garanzie, ma lui ha vinto sette trofei in tre anni perché nel momento in cui Lautaro sta fuori un mese, devi sapere se Correa ti può dare quella garanzia. Oggi magari l'Inter ha comprato un giocatore per il mercato di gennaio. Al suo top è il migliore dei tre alternativi, ma quante volte hai visto il suo top?". Infine una riflessione generale sulla gara dei nerazzurri a Verona. "Oggi sembra tutto facile perché l'Inter ha vinto 5-0, ma al 13' si rompe Acerbi, gli altri hanno preso una traversa e tu hai fuori Lautaro, Dimarco e Calhanoglu...".

Nel corso della trasmissione c'è anche un'analisi sull'ultimo Milan-Juventus. "Inter-Juventus è stata uno spettacolo, mi sono divertito come un matto. I siti stranieri parlavano di questo spettacolo, abbiamo proposto una grande gara di calcio che assegna un punto a una squadra e uno all'altra - dice ancora Trevisani -. Sabato scorso ho assistito a una delle più brutte degli ultimi anni e si dà sempre un punto a testa, in una partita che era un'immondizia nell'atteggiamento e nel modo di giocare e con biglietti a una media di 150-200 euro a persona. Questo calcio non ci porta da nessuna parte. Un punto è uguale per tutte e due, ma Milan-Juventus col calcio non c'entra niente".