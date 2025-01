Fresco di rinnovo con il Torino fino al 30 giugno 2028, Samuele Ricci vuole rinviare ogni discorso relativo al suo eventuale futuro lontano dal mondo granata a data da destinarsi: "Dove mi vedo l'anno prossimo? Che domanda - ha risposto ridendo il centrocampista in conferenza stampa dopo l'1-1 con la Fiorentina -. No, capisco la domanda però è difficile parlare delle prossime stagioni, pensiamo a finire questa nel miglior modo. Bisogna pensare tutti al presente".

A proposito degli accostamenti a Milan e Manchester City, Ricci va in dribbling: "Non ci penso, è un po' che gioco e ho imparato a conoscere l'ambiente. Quando le cose vanno bene arrivano gli accostamenti, mi era successo anche all'Empoli... Però devi rimanere con i piedi per terra, ci sono sempre chiacchiere sui giornali e sui social, una tira l'altra. Bisogna pensare a giocare, divertirci e migliorare giorno dopo giorno".

