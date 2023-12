Sono pochi i giocatori in giro per l'Europa che viaggiano al ritmo di Marcus Thuram, una delle note più liete di questa prima parte di stagione dell'Inter. Nell'ultimo match giocato contro l'Udinese il francese si è confermato tra i migliori 5 giocatori che hanno segnato più di 5 gol e servito più di 5 assist nei cinque grandi campionati europei 2023/24: Tikus è nella speciale lista in compagnia di Mohamed Salah, Leroy Sané, Ollie Watkins e Victor Boniface.

