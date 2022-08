"Fare altri acquisti sarebbe una buona cosa, ma sono contento della rosa e di quelli fatti fino ad ora. Stiamo lavorando insieme. Sono contento della rosa attuale e abbiamo bisogno dei giocatori giusti". L'ha detto Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, intervenuto in conferenza stampa a due giorni dall'esordio in Premier League. Parole importanti anche in ottica Denzel Dumfries, accostato ai Red Devils per questa sessione di mercato.